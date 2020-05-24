Bayburt'ta tipide mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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Bayburt'ta tipide mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Bayburt'taki Soğanlı Dağları eteklerinde tipi nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bayburt'ta tipide mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
24.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:50

Bayburt'taki Soğanlı Dağları eteklerinde tipi nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte ekmek fırını işleten Hamza Aralık ve beraberindeki 7 kişi, bayramı evlerinde geçirmek için Aydıntepe ilçesi Kavlatan köyüne gitmek istedi.

Aralık ve beraberindekiler, Soğanlı Dağları eteklerinde aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Yetkililere durumu bildiren ve yardım isteyen grup, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından AFAD ekiplerince kurtarılarak merkeze getirildi.

Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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