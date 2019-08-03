Bayburt'ta ticari taksiyle ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Bayburt'ta ticari araçla ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyünün girişinde Ömer Faruk Yılmazoğlu'nun kullandığı 69 T 0050 plakalı ticari taksi ile Durmuş Kalhan'ın kullandığı 34 KA 6774 plakalı araç köy girişindeki virajı alamayarak birbirlerine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüleriyle birlikte Özkan Kalhan, Metin Kalhan, Abdullah Ayaz, Selviye Ayaz, Sefa Kaleli, Meriç Kaleli ve Nedime Kaleli yaralandı.

Yaralılar olay yerinde 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken kazazedelerden 1'inin Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA