Bayburt'ta tedavisi biten Koronavirüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi
Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi, hastaneden "Bayburt barı" ile uğurlandı.
11.04.2020 22:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:54
Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi, hastaneden "Bayburt barı" ile uğurlandı.
Kentte bu ayın başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Şaban, Gönül ve Güler Memiş'in Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.
Hastanede 8 gün müşahede altında tutulan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde "Bayburt barı" oynayarak taburcu edildi.
Hastaların sevincine doktor ve sağlık görevlileri de eşlik etti.
Kaynak: AA