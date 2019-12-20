Bayburt'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı

20.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:08

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün saat 18.00 itibarıyla Bakanlık olarak 2019 yılı için ?13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Pakdemirli, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Dede Korkut diyarı ve Türkmenler yurdu olarak tanımladığı Bayburt'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt'a sevgisinin ayrı olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Bayburt'un da Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi ayrı. Bayburt, 2018 Haziran seçimlerinde bir rekora imza attı, yüzde 82 oy ile Cumhurbaşkanımıza en yüksek oranda oy veren il oldu." diye konuştu.

Pakdemirli, göreve geldiği günden beri sahada çalıştıklarını, uyguladığı bu format sayesinde üreticilere daha yakın olduğunu vurgulayarak, "Bakanlığımız ile bürokratlarımızın arasında bir mesafe vardı, bu mesafe de kalmamış oldu ve üretici dostu politikalarla da 18 ayda Bakanlık olarak elimizden geleni yaptık." ifadesini kullandı.

Çoruh Nehri ile beslenen, mümbit bir coğrafi sahada kurulan Bayburt'un ?yaylaları, ovaları, nehirleri ve vadileriyle ?Bakanlığının önem verdiği güzide bir şehir olduğuna işaret eden Pakdemirli, tarım ve hayvancılığın Bayburt'un temel geçim kaynağını oluşturduğunu aktardı.

Bayburtlu çiftçilere son 17 yılda 200 milyon lira tarımsal destek

Pakdemirli, Bayburt'un çevre illerin gölgesinde kalmaması için hassasiyet gösterdiklerini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yola halis niyetle çıktık. Çiftçimizin, üreticimizin neye ihtiyacı varsa, biz de bütün imkanlarımızı zorladık ve Bayburtlu çiftçilerimize son 17 yılda 200 milyon lira tarımsal destek verdik. Bayburtlu gençlerin eğitimdeki başarılarını gururla takip ediyorum fakat başarılı gençlerin eğitim ve iş nedeniyle ?Bayburt'tan yoğun biçimde göçtüğünü de sık sık işitiyorum. Hep söylediğim bir şey var, çiftçi yaşını gençleştirmeliyiz. Kırsalı kalkındırmalı, göçü tersine çevirmeliyiz. İnsanımıza doğduğu yerde doyabilme fırsatı vermeliyiz."

Bu kapsamda Bayburt'ta Genç Çiftçiyi Destekleme Projesi ile ?2016-2018 yıllarında 340 projeye 10,2 milyon lira destek verdiklerini anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ?2006-2019 yıllarında 19 projeye 2,5 milyon lira hibe desteği ödedik ve böylelikle Genç Çiftçi Destekleme Projesi ve Kırsal Kalkınma Yatırımları ile ?Bayburt'ta 450 kişiye istihdam oluşturduk. Ayrıca 1137 makine ekipman desteği ve ?13 bireysel basınçlı sulama desteği olmak üzere verilen ?toplam kırsal kalkınma desteği 7,6 milyon liradır. DOKAP kapsamında 2015-2018 yıllarında ?45 ahır-ağıl yapımına 5,1 milyon lira hükümet olarak hibe desteği ödedik. Diğer taraftan yem bitkileri desteğini artırdık. ?Bayburt'ta son 17 yılda 48 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik. ?262 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek."

Bakan Pakdemirli, Bayburt'ta toplulaştırma konusunda büyük beklenti bulunduğunu bildiğini dile getirerek, "Bizler de küçük, parçalı ve dağınık arazileri, ?modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek ?üretimi ve işletmelerin verimliliğini artırmak için ?Bayburt'ta 21,2 milyon lira kaynak kullanarak ?355 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamladık. Eksik kalanları da bundan sonra hızlı bir şekilde tamamlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de ilk olan Bayburt Meralarında ?Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında ?2 bin 500 suluk ve 41 gölgelik yaptıklarını belirten Pakdemirli, bu proje kapsamında gelecek hafta ihalesi yapılacak 1000 suluğu daha meralara kazandıracaklarını söyledi.

Pakdemirli, bitkisel üretimde ürün desenini çeşitlendirerek ?çiftçilerin yeni tarım teknolojileriyle tanışmasını sağlamak, ?gereksiz mekanizasyon harcamalarını en aza indirmek üzere ?32 araçlık Ortak Tarım Makineleri Parkı Projesi'ni hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yöremden Yurduma Organik Ürünler Projesi kapsamında ?4 bölgede 500 bin lira değerinde organik ürün satış ünitesinin yapımının da tamamlandığına işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"DOKAP kapsamında, 12 köyde 120 bin tarhun fidesi dağıttık, 120 arıcımıza 1,3 milyon lira değerinde kovan ve ?organik temel petek verdik, 5 çiftçimize 250 bin lira solucan gübresi üretim tesisi kurduk, 107 bin lira değerinde bal dolum tesisi desteği sağladık. Böylelikle Bayburt'un candan, samimi, sıcak insanına ?yeni iş kapıları, yeni girişimcilik alanları açtık."

Balıkçılara destekleme müjdesi

Bakan Pakdemirli, ?çok önem verdiği ve üzerinde hassasiyetle durduğunu belirttiği şu iki konuyu katılımcılarla paylaştı:

"Bunlardan birincisi, Tarım ve Orman Bakanı olduğum sürece ?hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermedim, vermeyeceğim. ?Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. ?Emeklerinizi siyaset malzemesi bugüne kadar yapmadım, bundan sonra da yaptırmayacağım. İkincisi ise gıdalarda taklit ve tağşiş konusu. 2020 yılı, bu konuda Bakanlığımızın atılım yılı olacak. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze mevzuat çalışmaları ve ?gıda denetimleri konusunda gerekli talimatları verdim. Özellikle taklit ve tağşiş laboratuvarlarının ?altyapısının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara başladık. Bütçe görüşmelerimiz sırasında gazi Meclisimizde de dile getirdim. Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda? para cezalarının ve diğer cezaların artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağım."

Bayburt'tan balıkçılara destekleme müjdesi veren Pakdemirli, şunları söyledi:

"2019'da Bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek bir müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla Bakanlık olarak 2019 yılı için ?13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun."

(Sürecek)

Kaynak: AA