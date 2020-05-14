Bayburt'ta sokak ve caddeler yıkanıyor Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemi devam ediyor.

Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemi devam ediyor.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını başladığı andan beri toplum sağlığı için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

"Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" diyerek toplum sağlığı için çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Pekmezci, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin adeta adım adım köpüklü suyla yıkandığını, dezenfekte edildiğini vurguladı.

Pekmezci, temizlik seferberliğinin sadece şehir merkeziyle sınırlı tutulmadığını, mahallelerin de ekipler tarafından yıkandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımıza ara vermeden, yıkanmamış tek bir sokak kalmayana kadar devam edilecek. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve evlerinde kalmaya devam etsinler, biz onlar için sahadayız. Ekiplerimiz ayrıca bir yandan da vatandaşların sıklıkla kullandığı dolmuş duraklarını belirli periyotlarla dezenfekte ediyor."

Kaynak: AA