Bayburt'ta sokak hayvanlarına yem desteği Bayburt'ta, sokak hayvanları için belirlenen noktalara yiyecek ve su bırakıldı.

Bayburt'ta, sokak hayvanları için belirlenen noktalara yiyecek ve su bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının sokak hayvanlarının aç bırakılmaması ve yaşam alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesine ilişkin valiliklere gönderdiği genelge doğrultusunda şehir merkezi ve köylerde belirlenen alanlara mama, yiyecek ve su bırakıldı.

İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında sosyal izolasyon süresince sokak hayvanları aç bırakılmaması sağlanacak.

Kaynak: AA