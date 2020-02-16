Bayburt'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

16.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:22

Bayburt'ta geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının da düşmesiyle buz sarkıtları oluştu.

Kent sakinlerinden Cihan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buz sarkıtlarını görünce şaşırdığını belirterek, "İlk defa bu kadar uzun ve güzel buz sarkıtları gördüm. Hem çok şaşırdım hem de çok ilgimi çekti." dedi.

Öte yandan vatandaşlar, bazı yerlerde tehlike oluşturan buz sarkıtlarının temizlenmesi yönünde yetkililerden destek istedi.

Kaynak: AA