BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
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BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor

13.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:34

Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyorBAYBURT'ta kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye düştü.

Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor

BAYBURT'ta kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye düştü. Kentte buz tutan ağaç dalları seyirlik manzaralar oluşturdu.

Bayburt'ta kar yağışı etkisini yitirdi. Kentte hava sıcaklıkları sıfırın altında 15 dereceye kadar geriledi. Hava sıcaklığının düşmesiyle Arpalı Beldesi Konursu köyünde ağaç dalları buz tuttu, seyirlik manzaralar oluştu.

BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
BAYBURT Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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