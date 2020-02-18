Bayburt'ta soğuk hava

18.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:05

Kar yağışının ardından soğukların arttığı Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçüldü.



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenen bölgede rüzgar güney ve doğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvete esecek.



Buzlanma ve çığ uyarısı



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere 13, Aydıntepe ve Demirözü'nde 13, Kop Dağında 15 derece ölçüldü. - BAYBURT

Kaynak: İHA