Bayburt'ta sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı
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Bayburt'ta sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı

Bayburt'ta sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı Bayburt Belediyesi ekiplerince artan hava sıcaklığıyla birlikte rahatsız edici boyuta varan sivrisineklere karşı gece saatlerinde ilaçlama çalışması yapıldı.

28.06.2020 01:32 | Son Güncelleme: 28.06.2020 02:37

Bayburt'ta sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı

BAYBURT - Bayburt Belediyesi ekiplerince artan hava sıcaklığıyla birlikte rahatsız edici boyuta varan sivrisineklere karşı gece saatlerinde ilaçlama çalışması yapıldı.

Covid-19 salgını dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi ekipleri kene, sivrisinek ve haşerelerle mücadeleyi de elden bırakmıyor. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte yeşil alanlarda yoğunluk oluşmaya başladı. Bu durumdan dolayı çalışmalarını hızlandıran ekipler haşerelere göz açtırmıyor.

Bu kapsamda belediyeye ait araçla gece saatlerinde kentin birçok noktasında sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Bayburt'ta sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı

Kaynak: İHA

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