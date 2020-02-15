Bayburt'ta Sibirya soğukları etkili oluyor

15.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:18

Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.



Bayburt'ta etkili olan kar yağışı sonrası Sibirya soğukları yaşanıyor. Geceleri en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede ise, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenen bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.



Buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Araç camları ve su birikintilerin buz tuttuğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 derece olarak ölçüldü.



Bayburt'un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü'nde 13 derece oldu. Kar kalınlığının 61 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 15 derece oldu.



Öte yandan Bayburt'ta kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Soğuk hava nedeniyle şehir merkezinden geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA