BAYBURT'TA ŞEHRE İNEN KURT, KAMERADA
BAYBURT'ta gündüz saatlerinde kent merkezine inen bir kurt güvenlik kameralarınca görüntülendi.
BAYBURT (DHA) - BAYBURT'ta gündüz saatlerinde kent merkezine inen bir kurt güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede aç kalan yaban hayvanlarıda yerleşim yerlerine iniyor. Bayburt'ta Genç Osman Mahallesi'nde gündüz saatlerinde yiyecek arayan kurt, iş yerlerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Sokaklarda dolaşan kurt daha sonra gözden kayboldu.