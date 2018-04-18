Bayburt'ta Şehitler İçin Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Bayburt'ta, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Aslan Dağı Vilayet Ormanı ağaçlandırma alanında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, böylesi anlamlı bir çalışmaya, ülke güvenliğinin temini, devlet ve milletin bekası için sınır ötesinde yürütülen operasyonların adının verilmesinin ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise acil şifa dileyen Vali Pehlivan, "Harekatı yürüten kahramanlarımızın akıttıkları kan, adeta can suyu gibi bu topraklarda yeni nesillerin yetişmesine vesile oluyor." dedi.

Pehlivan, dikilen bir ağacın sadece bulunduğu coğrafyaya değil, bütün dünyaya katkı sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son dönemde ağaçlandırma yüzdemiz, hükümetimizin, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın çok kapsamlı faaliyetleriyle yüzde 20'lerden, yüzde 30'lara çıktı. Bu da gurur duyulacak bir durum. İlimizde her ne kadar yüzde 57 mera varsa da son 10 yıldaki ağaçlandırma gayretiyle orman varlığımız yüzde 4'ten, yüzde 10 bandına doğru ilerledi. Meralarımızı da ormanlarımızı da koruyacağız. Bugün olduğu gibi, yeni fidanları ormana katacağımız güzel faaliyetleri bundan sonra da sürdüreceğiz."

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise, denetimli serbestlikte yükümlü olan bazı kişilerin de etkinliğe katıldığını vurgulayarak, bu kişilerin cezalarının infazını fidan dikerek gerçekleştirdiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Pehlivan, Tiryaki, davetliler ve denetimli serbestlikle yükümlü bazı kişiler, bin sarı çam fidanını toprakla buluşturdu.