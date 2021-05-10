Bayburt'ta şehit anneleri unutulmadı
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Bayburt'ta şehit anneleri unutulmadı

Bayburt'ta şehit anneleri unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Belediyesi ekipleri Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

Bayburt Belediyesi ekipleri Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

Bayburt şehir merkezinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehit annelerine ve yakınlarına Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin selam ve sevgisini iletti. Ziyaretlerde şehit ailelerine çeşitli hediyeler takdim edilirken duygu dolu anlar yaşandı.

Covit-19 salgını nedeniyle şehit aileleri için risk oluşturmamak adına ziyaretlere katılamayan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, evlerine kadar gittikleri şehit ailelerine çeşitli hediyeler takdim etti. Ekipler, Anneler Günü'nü kutlarken Başkan Pekmezci'nin şehit ailelerine selam ve sevgilerini iletti.

Şehit ailelerine "her zaman yanınızdayız" mesajını veren Belediye Başkanı Pekmezci konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Annelerimiz bizim baş tacımızdır. Şehit annelerine karşı ayrı bir hassasiyetimiz ve sorumluluğumuz vardır. Arkadaşlarımız bugün Bayburt şehir merkezindeki şehit ailelerini ziyaret ederek fedakar annelerimizin, Anneler Günü'nü kutladı. Onlar bize, bu vatana canını veren kahramanlarımızın emanetidir. Bu vesile ile vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, şehit annelerimizin nezdinde tüm annelerimizin "Anneler Gününü" kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyor, saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Bayburt'ta şehit anneleri unutulmadı
Bayburt'ta şehit anneleri unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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