Bayburt'ta şehit aileleri ve yaşlılar unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'ta şehit aileleri ve yaşlılar unutulmadı

Bayburt'ta şehit aileleri ve yaşlılar unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda şehit aileleri ve yaşlıları unutmayarak yanlarında oldu.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda şehit aileleri ve yaşlıları unutmayarak yanlarında oldu.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kurban Bayramı münasebetiyle huzurevinde kalan yaşlılar ile bir araya gelerek, bayramlarını kutladı. Ardından Bayburt'ta bulunan Şehit Ömür Erbay'ın annesi Neşe Erbay ve babası Turgut Erbay'ı evlerinde ziyaret ederek bayramlaştılar. Yapılan ziyaretlerden memnun olduğunu belirten huzurevi sakinleri ve şehit yakınları İl Müdürü Kemal Gümrükçü'ye teşekkürlerini iletti. - BAYBURT

Bayburt'ta şehit aileleri ve yaşlılar unutulmadı
Bayburt'ta şehit aileleri ve yaşlılar unutulmadı
Bayburt'ta şehit aileleri ve yaşlılar unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Kadir Doğulu Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayburt'ta şehit aileleri ve yaşlılar unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 15:17:42. #1.14#

title