Bayburt'ta Sebze ve Meyve Hasatı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Arslandede köyünde düzenlenen sebze ve meyve hasatına katıldı.



Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her köşesinin ayrı bir özelliğe sahip olduğunu, her ilin yer aldığı yörenin ülke ekonomisine katkı sağlayacak birçok ürünü yetiştirdiğini belirtti.



Hasat sezonunun üreticiler için bereketli olması temennisinde bulunan Pehlivan, "Aslandede köyümüz başta olmak üzere civar köylerimiz Bayburt'umuzun sebze meyve deposu durumunda. Buraya özgü tadı, kokusu olan çok güzel kavun, karpuz var. Özellikle gen kaynağı olarak tabir edebileceğimiz kan domatesi bu köyümüze ve vadimize özgü bir ürün. Bu ve benzeri ürünlerin üretimi inşallah verimli bir şekilde artarak devam edecek." dedi.



Köy meydanında düzenlenen etkinliğin ardından Pehlivan, sebze ve meyve üretimi yapılan bazı seraları gezerek üreticilerden bilgi aldı.



Aslandede köyündeki etkinliğe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile bazı kamu kurumlarının müdürleri eşlik etti.