Bayburt'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Bayburt'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
27.07.2020 00:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 02:09
Bayburt'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ali Yoldaş İpek (19) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Demirözü ilçesine bağlı Kalecik köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü İpek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA