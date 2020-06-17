Bayburt'ta sağanak ve dolu sele dönüştü Bayburt'ta sağanak ve dolu sele dönüştü Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Bayburt'ta sağanak ve dolu sele dönüştü.

Bayburt'ta sağanak ve dolu sele dönüştü

BAYBURT - Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Bayburt'ta sağanak ve dolu sele dönüştü.

Bayburt'ta etkili olan dolu ve sağanak sele yol açtı. Cadde ve sokaklar suyla dolarken araçlar ilerlemekte zorlandı. Meteorolojinin bugün öğleden sonrası için kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentte etkili olan sağanak ve dolu, su baskınlarına neden olurken ekili arazilerde zarar gördü.

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bir süre sonra etkisini kaybeden dolu, yerini yağmura bıraktı.

Kaynak: İHA