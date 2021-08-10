Sağanak ve dolu etkili oldu
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Sağanak ve dolu etkili oldu

Sağanak ve dolu etkili oldu
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Bayburt'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayaların yanı sıra sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Belediye ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bazı köylerde ise sağanağın ardından dolu etkili oldu. Tarım arazileri, dolu nedeniyle kısa süreliğine beyaza büründü.

Sağanak ve dolu etkili oldu
Sağanak ve dolu etkili oldu
Sağanak ve dolu etkili oldu
Sağanak ve dolu etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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