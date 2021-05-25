Bayburt'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Bayburt'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bayburt'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'ta polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bayburt'ta polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konuya ilişkin Bayburt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 23.05.2021 günü durumundan şüphelenilen bir araçta ve araçta bulunan şahısların üstlerinde arama yapıldı, aramalar neticesinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. E.D. isimli şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Halkımızın huzur ve güvenliği için Bayburt Emniyet Müdürlüğü personeli, 24 saat görevinin başında çalışmalarına devam etmektedir." denildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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