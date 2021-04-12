Bayburt'ta ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
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Bayburt'ta ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'ta ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

Bayburt'ta ramazan öncesi, fırın, pastane ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

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Bayburt'ta ramazan öncesi, fırın, pastane ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul üretimi yapılan iş yerleri ile marketleri denetledi.

Fırın, pastanelerde ve marketlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de denetleyen ekipler, iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, güvenilir gıdayı halkla buluşturmak için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ramazan boyunca denetimlerin süreceğini aktaran Ersen, "Temel felsefemiz tarladan sofraya tüm ürünlerin sağlıklı bir şekilde gelmesi ve insanların bunu tüketmesidir. Denetimlerin hem sayısını hem de etkinliğini artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Ersen, tüketicilerin gıda güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüphe duyması halinde "ALO-174 Gıda Hattı"na ihbarda bulunabileceğini anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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