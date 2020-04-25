Bayburt'ta park ve bahçelere 50 bin çiçek dikildi Bayburt'ta park ve bahçelere 50 bin çiçek dikildi.

Bayburt'ta park ve bahçelere 50 bin çiçek dikildi.

Bayburt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezi ve ana yollardaki orta refüjler ile vatandaşların yürüyüş yapmak ve gezmek için tercih ettiği alanlara mevsime uygun çiçekler dikildiği belirtildi.

Ekiplerin, kentteki park ve bahçeler ile orta refüjleri daha estetik bir görünüme kavuşturmak adına yoğun mesai harcadığı, bu kapsamda 50 bin çiçeğin toprakla buluşturulduğu aktarıldı.

Sezon içinde 110 bin çiçeğin toprakla buluşturulmasının hedeflendiği de kaydedildi.

Kaynak: AA