Bayburt'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
30.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:12
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karşıgeçit köyü mevkisinde Eyüp Tatar'ın (68) kullandığı 69 AP 495 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Tatar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tatar'ın cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA