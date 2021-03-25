Bayburt'ta otomobil dolandırıcılığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
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Bayburt'ta otomobil dolandırıcılığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'ta otomobil dolandırıcılığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Bayburt'ta, çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sundukları iddiasıyla 22 zanlı gözaltına alındı.

Bayburt'ta, çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sundukları iddiasıyla 22 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattığı öne sürülenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü belirlenen 22 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 17 otomobil ile 5 motor bloğu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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