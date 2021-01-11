Otomobil devrildi: 1 yaralı
11.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:55
Bayburt'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bayburt'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
S.Ç. yönetimindeki 06 DE 1990 plakalı otomobil, Çaykara yolunda devrildi.
Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci