16.08.2019 09:24

Bayburt'ta orman yangını

Bayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazyurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, sabah karşı kontrol altına alındı.

Bayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazyurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın bir süre sonra yeniden başladı. Yangına arazözlerle karadan müdahale edildi. Vatandaşlarında söndürme çalışmasına katıldığı yangın, sabaha karşı yeniden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Kaynak: DHA