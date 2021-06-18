Bayburt'ta organize sanayi bölgesinde "mobil aşı" uygulaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'ta organize sanayi bölgesinde "mobil aşı" uygulaması başladı

Bayburt'ta organize sanayi bölgesinde 'mobil aşı' uygulaması başladı
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Sağlık

Bayburt'ta organize sanayi bölgesindeki çalışanlara mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Bayburt'ta organize sanayi bölgesindeki çalışanlara mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Mobil sağlık ekipleri, organize sanayi bölgesinde oluşturulan aşı alanında işçileri aşılamaya başladı.

Aşıları yapılan işçiler, bir süre dinlendikten sonra işlerine devam etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan ebe Sultan Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin aşıya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bozkurt, "Şu ana kadar herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Daha önce de evde bakım hastalarına aşı yaptık. Şu ana kadar yaptığımız aşılarda herhangi bir sıkıntı gözlemlemedik. Randevusu gelen tüm hastaları aşıya bekliyoruz." dedi.

Aşısını yaptırdığı için mutlu olduğunu dile getiren işçilerden İbrahim Demir ise "Buradaki fabrikada hepimiz çalışıyoruz. Dolayısıyla hepimizin aşı olması gerekiyor. Buraya kadar gelip aşımızı yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayburt'ta organize sanayi bölgesinde 'mobil aşı' uygulaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Emmanuel Macron Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Rafet El Roman Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Aytaç Kara Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayburt'ta organize sanayi bölgesinde "mobil aşı" uygulaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:51:31. #1.14#

title