Bayburt'ta Okulların Bahçeleri Temizlendi

Bayburt'ta yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların bahçeleri temizlendi.



Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin ihtiyaç olan bölgelerde ot biçme, yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.



Eğitim öğretim yılının 18 Eylül'de başlayacağını anımsatan Görgülü, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu bahçe ve çevresinde temizleme, yıkama işlemi yapıldığını vurguladı.



Görgülü, ihtiyaç doğrultusunda okulların bahçe ve çevresinde temizlik çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.