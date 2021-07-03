Bayburt'ta öğretmenler çocuklar için türkü söyledi
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Bayburt'ta öğretmenler çocuklar için türkü söyledi

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Yerel

- Bayburt'ta öğretmenler çocuklar için türkü söyledi Bayburt'ta bir araya gelen öğretmenler çocuklar için 'Ey Gül Dalı' isimli Bayburt türküsünü söyledi.

- Bayburt'ta öğretmenler çocuklar için türkü söyledi

BAYBURT - Bayburt'ta bir araya gelen öğretmenler çocuklar için 'Ey Gül Dalı' isimli Bayburt türküsünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından planlanan 'Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor' isimli proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bayburt'ta görev yapan öğretmenler ile hazırlanan Zakir Peksert'e ait 'Ey Gül Dalı' isimli Bayburt türküsü yayınlandı. Yönetmenliğini Zeynel Abidin Öztürk'ün müzik yönetmenliğini ise Kerim Çikot'un yaptığı projede 22 öğretmen görev aldı. Yayımlanan video Bayburt'ta beğeni topladı.

Bayburt'ta öğretmenler çocuklar için türkü söyledi
Bayburt'ta öğretmenler çocuklar için türkü söyledi
Bayburt'ta öğretmenler çocuklar için türkü söyledi
Bayburt'ta öğretmenler çocuklar için türkü söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir

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