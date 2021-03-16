Bayburt'ta ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bayburt'ta ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek

16.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:04
Bayburt'ta ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek

Bayburt'ta "Bir Zamanlar Bayburt" adıyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Bayburt'ta "Bir Zamanlar Bayburt" adıyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin geçmişine ışık tutmak amacıyla düzenlenen yarışmaya amatör ve profesyonel fotoğrafçıların 30 Mart Salı gününe kadar başvurulabileceği belirtildi.

Yarışmaya katılacak kişilerin fotoğraflarını "bbelediye@gmail.com" e-posta adresine veya Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gelerek bizzat gelerek başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Seçici kurul tarafından ilk 4'e giren fotoğrafların ödüllendirileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayburt'ta fotoğrafın ilk çekildiği tarihten itibaren daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış Bayburt temalı her türlü eski fotoğrafla katılabilecekler. Bayburtluların, Bayburtlu olmanın duyarlılığı ile destek vermeye çağrıldığı bu yarışma sonucunda herkesin kendinden bir parça bulacağı, maziye dalıp gideceği, geçmiş anılarına yolculuk yapacağı, hatıralarla dolu bir eser kazandırılmış olacak. Yarışmada 1. olan fotoğrafın sahibi tam altın, 2. olan fotoğrafın sahibi yarım altın, 3. olan fotoğrafın sahibi çeyrek altın, mansiyon ise gram altın ile ödüllendirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Birol Güven Demet Akalın Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayburt'ta ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:17:07. #1.15#
title