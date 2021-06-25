Bayburt'ta nehir kenarına düşen otomobil duvar ile ağaç arasına sıkıştı: 2 yaralı
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Bayburt'ta nehir kenarına düşen otomobil duvar ile ağaç arasına sıkıştı: 2 yaralı

Bayburt'ta nehir kenarına düşen otomobil duvar ile ağaç arasına sıkıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta otomobilin korkulukları kırıp istinat duvarından nehir kenarına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayburt'ta otomobilin korkulukları kırıp istinat duvarından nehir kenarına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi Süleymaniye Caddesi'nde Kaan Kaplan yönetimindeki 61 EE 121 plakalı otomobil, çarptığı korkulukları kırdıktan sonra yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek istinat duvarı ile ağaç arasında sıkıştı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Seda Kaplan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak yaklaşık 500 metre boyunca nehir kenarında taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Bayburt Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bayburt'ta nehir kenarına düşen otomobil duvar ile ağaç arasına sıkıştı: 2 yaralı
Bayburt'ta nehir kenarına düşen otomobil duvar ile ağaç arasına sıkıştı: 2 yaralı
Bayburt'ta nehir kenarına düşen otomobil duvar ile ağaç arasına sıkıştı: 2 yaralı
Bayburt'ta nehir kenarına düşen otomobil duvar ile ağaç arasına sıkıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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