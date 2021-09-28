Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
BAYBURT (AA) - Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aslandede köyünde, Serhat Yılmazoğlu yönetimindeki 69 S 0047 plakalı minibüs ile Ali Rıza Taştan'ın kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri