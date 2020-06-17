Bayburt'ta metruk binalar yıkılıyor Bayburt Belediyesi, kent merkezinde can ve mal güvenliği için risk oluşturan metruk binaları yıkıyor.

Bayburt Belediyesi, kent merkezinde can ve mal güvenliği için risk oluşturan metruk binaları yıkıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının Mehmet Çelebi Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi.

Burada yaya ve araç geçişleri için tehlike arz eden, aynı zamanda çevre kirliliğine neden olan yapıların Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra çevreye zarar verilmeden yıkıldığı ifade edilen açıklamada, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker ve mahalle muhtarı Mehmet Helvacı ile yıkım çalışmalarını bir süre takip ettiği bildirildi.

Kaynak: AA