Bayburt'ta meslek liselerine yönelik iki proje için imzalar atıldı Bayburt'ta Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında kabul edilen iki proje için imza töreni düzenlendi.

Bayburt'ta Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında kabul edilen iki proje için imza töreni düzenlendi.

Valilik toplantı salonundaki törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, geçen yılın Ekim ayında KUDAKA'nın Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje çağrısına çıktığını söyledi.

Programa Bayburt'tan sunulan iki projenin kabul edildiğini belirten Vali Epcim, "Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait Teknolojik Çağın Teknolojik Çırakları Projesi Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yürütülecek. Toplam bütçesi 874 bin lira olan proje tutarının yüzde 71'i KUDAKA tarafından karşılanacak." dedi.

Proje kapsamında meslek liselerinde robotik kodlama, metal işleme, mobilya ve iç mekan tasarımı gibi atölyelerin kurulumunun hedeflendiğini ifade eden Epcim, şunları kaydetti:

"'İş Yerinde Öğrenilir' isimli projemizin de toplam bütçesi 232 bin lira. Proje ile Maraş işi hediyelik eşya, Bayburt ehramı, geleneksel giyim sanatlarının uygulamalı olarak öğretilmesi amacıyla okulumuzda tam donanımlı el sanatları kurulması planlanıyor. Mesleki eğitimin gücünü hafife almamak gerek. Şu anda çok ciddi düzeyde, haftada 300 bin maske üreten meslek liseleri var. Çok ilginç bir konu. Neredeyse bazı ülkeler kadar maske üreten liselerimiz var. Demek ki isteyince başarılabiliyor."

Kentte yeni bir sosyal gelişim projesi hazırlığı içerisinde olduklarına da değinen Epcim, "Yaklaşık 2 milyon lira civarında bir proje. Hazırlık süreçleri şu anda devam ediyor. Bayburt'ta tespit ettiğimiz en büyük eksiklerden biri yöresel ürünler satış merkezi gibi kamu destekli bir alanın olmadığı. Böyle bir ihtiyacı bu proje ile giderebiliriz. İkinci olarak da yöresel lezzetler noktasında bir mekan oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar arasında imzalar atıldı.

Kaynak: AA