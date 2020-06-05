Bayburt'ta meralara bin 200 suluk dağıtılacak
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Bayburt'ta meralara bin 200 suluk dağıtılacak

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca desteklenen Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması projesi kapsamında köylere bin 200 suluk dağıtılacak.

Bayburt'ta meralara bin 200 suluk dağıtılacak
05.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:47

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca desteklenen Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması projesi kapsamında köylere bin 200 suluk dağıtılacak. Korona virüs tedbirleri nedeniyle etaplar halinde gerçekleştirilecek dağıtımların ilkinde 14 köye 119 suluk verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından temin edilen suluklar Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal'ın katıldığı törenle köy muhtarlarına teslim edildi.

Törende konuşan Vali Epcim, proje kapsamında köylere toplamda bin 200 suluk dağıtılacağını söyledi. Projenin yöre insanına önemli katkı sağlayacağını belirten Vali Epcim, "Proje kapsamında köylerimize yöre insanının kürün dediği ama teknik ismiyle sıvat olarak bildiğimiz bin 200 suluk dağıtacağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. " dedi.

Bayburt'u tarım ve hayvancılık alanında merkez konumuna getirmek istediklerini ifade eden Vali Epcim, projenin de bu doğrultuda bir adım olduğunu kaydetti. Vali Epcim, "Tarım ve Orman Bakanımız Bayburt'a geldiğinde sözünü aldığımız gibi koyunculukta Bayburt'u pilot şehir olarak göstermek istiyoruz. Hayvancılıkta merkez olmak istiyoruz. Bu noktada atılan ince bir adım olarak bu projeyi değerlendirmek gerekir. Bu ve benzeri projelerle hayvancılığımızı geliştirmek istiyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan İl Tarım Müdürlüğü personelimize ve İl Tarım Müdürümüze teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı başta muhtarlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milletvekili Fetani Battal ise Bayburt ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu kaydetti. Benzeri projelerin tarım ve hayvancılık alanında verimliği de artırdığına işaret eden Milletvekili Battal, "Hayvanlarımızın daha güzel şartlarda yetişecek olması, onların verimlerini artırıyor. Dolayısıyla hayvanlarımız artık geçmişe göre daha verimli durumda. Biz onlara ne kadar iyi bakarsak onların da ekonomiye katkıları büyüyerek devam ediyor. Bu açıdan son yıllarda Bayburt'umuzda gerek büyükbaş gerek küçükbaş hayvancılıkta önemli adımlar atıldığını müşahede ediyoruz. Büyükbaş hayvanlarımızın kalitesinin dünya standartlarında olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu aşamada çiftçi, köylü ve muhtarların konuyu bilinçli şekilde ele almalarının önemli olduğunun altını çizen Milletvekili Battal, "Bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bugün burada İl Müdürlüğümüzün organize ettiği bir programda DOKAP kapsamında bir destekle arazide bulunan hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılayacak suluklarımızın köylülerimize dağıtım törenindeyiz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu programa katılan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Valime de bu çalışmalarından dolayı tebriklerimi arz ediyorum." İfadelerini kullandı.

Törene Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu ile köy muhtarları katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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