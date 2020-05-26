Bayburt'ta Mayıs ayında karla mücadele
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Bayburt'ta Mayıs ayında karla mücadele

Bayburt'ta Mayıs ayında karla mücadele Bayburt'un yüksek kesimlerinde dün ve önceki gün etkili olan kar ve tipinin ardından ekipler Soğanlı Dağı güzergahında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

26.05.2020 08:30 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:34

Bayburt'ta Mayıs ayında karla mücadele

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimlerinde dün ve önceki gün etkili olan kar ve tipinin ardından ekipler Soğanlı Dağı güzergahında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri Mayıs ayının sonuna doğru yağan karın ardından kapanan köy ve yayla yolları açarak bayram gününde vatandaşların mağdur olmamalarını sağladı. Çaykara yolu üzerinde bulunan Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan ve Dumlu köy yollarını trafiğe açan ekipler hastalarında imdadına yetişti.

Günbuldu köyünde rahatsızlanan 4 yaşındaki Melek Yıldızlı'nın ailesi, İl Özel İdaresinden yardım istedi. Bölgede karla mücadele çalışması gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak aileye ulaştı. Hasta çocuk, ekiplerce Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

Bayburt'ta Mayıs ayında karla mücadele

Kaynak: İHA

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