Bayburt'ta maske ve sosyal mesafe denetimi
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Bayburt'ta maske ve sosyal mesafe denetimi

Bayburt'ta maske ve sosyal mesafe denetimi Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda Bayburt'ta vali, belediye başkanı ve mülki amirlerin katılımıyla maske, sosyal mesafe temizlik kontrolleri yapıldı.

Bayburt'ta maske ve sosyal mesafe denetimi
11.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:12

Bayburt'ta maske ve sosyal mesafe denetimi

BAYBURT - Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda Bayburt'ta vali, belediye başkanı ve mülki amirlerin katılımıyla maske, sosyal mesafe temizlik kontrolleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Covid-19'la mücadele doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlere devam ediliyor. Salgınla mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarının gözden geçirildiği denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor. Vali Cüneyt Epcim, buna yönelik Bayburt'ta Salgın Denetim Merkezi ekipleri eşliğinde yapılan denetimlere katıldı.

Şehir merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Epcim, salgınla mücadelede vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi. Vali Epcim, virüsle mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemine işaret ederek en etkili silahın tedbir olduğuna dikkat çekti.

Denetimlerde Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile Salgın Denetim Merkezi ekipleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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