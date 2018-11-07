Mandıra Sahibi, Tartışma Yaşadığı Çalışanı Tarafından Defalarca Bıçaklanarak Öldürüldü
Bayburt'ta mandıra sahibi, hayvanlarının bakımını yapan çalışanı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Suç aleti ile olay yerinden kaçan çalışan, jandarma ekipleri tarafından mezrada yakalandı.
Bayburt'ta bir mandıra sahibi, hayvanlarının bakımını yapan çalışanı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklanarak öldürüldü.
MANDIRA SAHİBİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Alınan bilgiye göre, Kitre köyüne bağlı Uğurlu mezrasında mandıra sahibi Cem Özer (52) ile hayvanların bakım işlerini yapan N.Ş. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. N.Ş. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Özer, olay yerinde hayatını kaybetti.
ZANLI, SUÇ ALETİ İLE KAÇARKEN YAKALANDI
Özer'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suç aletiyle olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerince mezrada yakalandı.
ZANLININ 2 AY ÖNCE İŞE GİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Gözaltına alınan N.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Özer'in, N.Ş'yi mandırada hayvanların bakımına yardım etmesi için yaklaşık iki ay önce işe aldığı öğrenildi.
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Nankor hain zindik.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ülen adamı gömsünlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Alma mazlumun ahını çıkar aheste ahesteCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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16. yevmiyesini hemen fazlasıyla ödedim hem müdürün ve hemde elemanın işine son verdim. şimdi iş olursa haber et gene çalışalım diyor müdür . yanılmıyorsam elemanda çalışır . benim aklımın ermediği neye 6. ay bekledilerki .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bir sene çalıştı 1. eleman şirketimde geçen gün bana 16 yevmiye borcun var dedi ? nereden deyince 23. nisan da çalıştım dedi 1. mayıs ta çalıştım bütün bayramlarda çalıştım hepsi yekün 16. yevmiye bende yurt dışında kaldım 42. sene Türkiye nin yabancısıyım. işin garibi küçük 6. daire lik bir apartotel mayıs ayı nisan ayı filan boş idi nerdeyse niçin bekledin 6. ay aynı anda deseydin hemen verirdim sıcağı sıcağına müdürün haberi var dediCevap Yaz Yayından Kaldır