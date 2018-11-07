Mandıra Sahibi, Tartışma Yaşadığı Çalışanı Tarafından Defalarca Bıçaklanarak Öldürüldü

Bayburt'ta bir mandıra sahibi, hayvanlarının bakımını yapan çalışanı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklanarak öldürüldü.

MANDIRA SAHİBİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Kitre köyüne bağlı Uğurlu mezrasında mandıra sahibi Cem Özer (52) ile hayvanların bakım işlerini yapan N.Ş. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. N.Ş. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Özer, olay yerinde hayatını kaybetti.

ZANLI, SUÇ ALETİ İLE KAÇARKEN YAKALANDI

Özer'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suç aletiyle olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerince mezrada yakalandı.

ZANLININ 2 AY ÖNCE İŞE GİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan N.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Özer'in, N.Ş'yi mandırada hayvanların bakımına yardım etmesi için yaklaşık iki ay önce işe aldığı öğrenildi.