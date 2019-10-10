10.10.2019 10:01

Bayburt'ta kuşburnu hasadı başladı

Bayburt'ta, yöreye özgü kuşburnu hasadı başladı. Vatandaşlar dikenli ağaçlardan zorlukla topladıkları kuşburnu ile kış aylarında tüketmek için tatlı çorba, reçel ve meyve suyu yapıyor.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde yetişen kuşburnu hasadı başladı. Kuşburnu, Kabaçayır köyünde vatandaşlar tarafından dikenli ağaçlardan tek tek elle toplanıyor. C vitamini açısından zengin olan kuşburnunun, toplandıktan sonra evlerde çürükleri ayıklanıyor, sapları temizleniyor. Vatandaşlar dikenli ağaçlardan zorlukla topladıkları kuşburnu ile tatlı çorba, reçel ve meyve suyu yapıyor, kış aylarında tüketiyor.

Kabaçayır köyü sakinlerinde Mecit Bayburtlu, Kuşburnu'nun yörelerine ait eşsiz bir lezzet olduğunu belirterek, Biz de bu lezzeti kış gelmeden sonbahar aylarında topluyoruz. Bununla kokoç çorbası, reçel marmelat yapıyoruz. Kışın tüketiyoruz. Sağlık açısından çok faydalı dedi.

Ganime Altundaş da, Çürükleri seçiyoruz, sağlamları alıyoruz. Tatlı çorba, şurubu yapılıyor. Çok lezzetli. Herkese sağlık için tavsiye ederiz diye konuştu.

Aktar Kadir Temür de, Kuşburnu bağışıklık sistemini güçlendirdiği için gribal enfeksiyona karşı çok faydalı. Herkese tüketmelerini tavsiye ederiz dedi.

Kaynak: DHA