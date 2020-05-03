Bayburt'ta kuru soğan demonstrasyon ekimi yapıldı

Bayburt'ta 2020 bahar ekim sezonunda 120 dekar alanda kışlık kuru soğan ekimi gerçekleştirildi.

Bayburt'ta 2020 bahar ekim sezonunda 120 dekar alanda kışlık kuru soğan ekimi gerçekleştirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce çiftçilerin daha çok kazanç getiren ürünler yetiştirerek gelir seviyelerini yükseltmesi, il şartlarında daha verimli çeşitlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak ve bölgenin iklim şartlarına uygun yeni çeşitlerin çiftçilerin hizmetine sunmak amacıyla, demonstrasyon çalışmaları kapsamında 2020 bahar ekim sezonunda 120 dekar alanda kışlık kuru soğan ekimi gerçekleştirildi.

Bayburt'ta yeşil soğan yetiştiriciliği yıllardır yapılmakta olup, kuru soğan tarımı ile ilgili yapılan teknik çalışmalar neticesinde, bölgenin kuru soğan tarımına uygun olduğu tespit edildi ve bölgeye uygun çeşit seçimi yapılarak, çiftçilere alternatif gelir getirici yeni bir ürün kazandırıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA