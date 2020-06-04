Bayburt'ta köylere 119 sıvat yerleştirilecek Bayburt'ta 14 köyde 119 yere hayvanların su ihtiyacını daha kolay karşılamaları için sıvat yerleştirilecek.

Bayburt'ta 14 köyde 119 yere hayvanların su ihtiyacını daha kolay karşılamaları için sıvat yerleştirilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, "Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması" projesi kapsamında sıvatların muhtarlara teslimi dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, proje kapsamında köylere etaplar halinde toplamda 1200 suluk dağıtılacağını söyledi.

Bayburt'u tarım ve hayvancılık alanında merkez konumuna getirmek istediklerini vurgulayan Epcim, Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesi'nin de bu doğrultuda atılan bir adım olduğunu belirtti.

Epcim, Bayburt'un besicilikte merkez olmasını istediklerinin altını çizerek, "Bu noktada atılan ince bir adım olarak bu projeyi değerlendirmek gerekir. Bu ve benzeri projelerle hayvancılığımızı geliştirmek istiyoruz." dedi.

Vali Epcim, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve personeline teşekkür etti.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da kentin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu söyledi.

Hayvanlara ne kadar iyi bakılırsa verimin de o kadar artacağına işaret eden Battal, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz onlara ne kadar iyi bakarsak onların da ekonomiye katkıları büyüyerek devam ediyor. Bu açıdan son yıllarda Bayburt'umuzda gerek büyükbaş gerek küçükbaş hayvancılıkta önemli adımlar atıldığını müşahede ediyoruz. Büyükbaş hayvanlarımızın kalitesinin dünya standartlarında olduğunu biliyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu'nun katıldığı program, muhtarlara sıvatların tesliminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA