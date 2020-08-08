Bayburt'ta Kovid-19 tedbirleri Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik İl Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Koordinasyon kurullarınca yeni kararlar alındı.

Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik İl Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Koordinasyon kurullarınca yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Koordinasyon kurullarının Vali Cüneyt Epcim Başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde vaka sayılarındaki artışla birlikte Kovid-19'la mücadelede yeni bir döneme girildiği vurgulanarak, gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği aktarıldı.

Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda önceden izin alınmasına, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine karar verildiğinin altı çizilen açıklamada, alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda kesinlikle yemek verilmemesine, kesinlikle oyun oynanmasına müsaade edilmemesine, uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine karar verildi. Birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezaları uygulanacak. Camilerde cenaze namazlarının kılınmamasına ve cenaze namazlarının vakit namazlarından en az iki saat öncesi veya en az iki saat sonrasında mezarlıkların uygun yerlerinde veya umuma açık boş alanlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına riayet edilerek ve sayının olabildiğince az tutularak kılınmasına karar verildi. Taziyeler ile ilgili olarak da köy konakları, mahalle odaları, açık alanlar ve evlerde kesinlikle taziye yapılmayacak ve cenaze yemeklerine kesinlikle müsaade edilmeyecek."

Kaynak: AA