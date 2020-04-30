Bayburt'ta Kovid-19 tedbirleri

Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında çalışmalara devam ediliyor.

Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında çalışmalara devam ediliyor.

Bayburt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Caddesi'ni köpüklü su ile yıkadığı, bu faaliyetlerini şehrin çeşitli noktalarında da sürdürdüğü belirtildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin market ve fırınlarda maske ile hijyen denetimi gerçekleştirdiği, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ise sokakları dezenfekte ettiği aktarıldı.

Ayrıca, şehrin çeşitli noktalarına el dezenfektanı yerleştirildiği, belediyeye gelen vatandaşların da ateşlerinin ölçüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA