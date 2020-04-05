Bayburt'ta Kovid-19 tedbirleri Bayburt'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Bayburt'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet ve Sağlık müdürlükleri ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı belirlenen 3 kıraathane ve 1 çayevi işletmecisine toplam 12 bin lira idari para cezası uyguladı.

Buralarda bulunan 22 kişiye ise toplam 8 bin 624 lira, ayrıca uygulamalar kapsamında bir kişiye de 300 lira idari para cezası verildi.

Ekipler, 65 yaş ve üstü kişilerin ikametlerini terk etmelerini sınırlandıran genelgeye aykırı davranan 5 kişi ile yolcu taşımacılığını düzenleyen genelgeyi ihlal eden 1 kişi hakkında da fazla yolcu taşımaktan Kabahatler Kanunu'na göre işlem yaptı.

Kaynak: AA