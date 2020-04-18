Bayburt'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 9 kişi taburcu edildi
Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 1'i doktor 9 kişi hastaneden taburcu edildi.
18.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:02
Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 1'i doktor 9 kişi hastaneden taburcu edildi.
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine bir süre önce Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 7 ile 70 yaş arasındaki 9 kişi sağlığına kavuştu.
Hastaneden alkışlar eşliğinde uğurlanan bu kişiler, sağlık çalışanlarına ve yetkililere teşekkür ettiler.
Kaynak: AA