Bayburt'ta koronavirüs tedbirleri Bayburt'ta vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bayburt'ta vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri eş zamanlı gerçekleştirdikleri uygulamalarla vatandaşlara Kovid-19'dan korunma yöntemleri ve uyulması gereken kuralları aktarıyor.

Gün içerisinde belirli aralıklarla belediye hoparlörlerinden uyarıcı anonslar yapılıyor, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuluyor.

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimler ise araç sürücülerine ikametlerini terk etmemeleri ve seyahatlerini ertelemeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: AA