Bayburt'ta koronavirüs önlemlerinin ardından cemaatle ilk sabah namazı kılındı
Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.
24.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:17
Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından ilk sabah namazı, kentteki tarihi Yakutiye Camisi'nde eda edildi.
Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.
Kaynak: AA