Bayburt'ta korona virüs tedbirleri denetlendi
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Bayburt'ta korona virüs tedbirleri denetlendi

Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" başlığıyla ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Bayburt'ta korona virüs tedbirleri denetlendi
06.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:23

Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" başlığıyla ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği Covid-19'la mücadele genelgesi doğrultusunda artan vaka sayılarıyla ilgili olarak tedbirlerin sıkılaştırılması istendi. Genelgede ayrıca 81 ilde eş zamanlı olarak Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odası Temsilcileri, kurum müdürleri ve ilgili ekiplerin katılımıyla ülke genelinde kapsamlı denetimler yapılacağı bildirildi.

Vali Cüneyt Epcim bu doğrultuda Bayburt'ta gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgilendirildiği denetimlerde işletmelerin tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi.

Ekipler tarafından salgınla mücadelede bugüne kadar alınan kararlar doğrultusunda; işyerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve taksi durakları ile yaşam alanlarında Covid-19 tedbirleri denetledi.

Denetimlerde Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile emniyet, zabıta ve sağlık ekipleri yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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