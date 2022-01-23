Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'ndeki yaban ördeklerini polis ekipleri besledi

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ördeklerini polis ekipleri besledi.

Özellikle kış aylarında yaban ördeklerine ev sahipliği yapan Çoruh Nehri, son günlerde soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, nehirdeki yaban ördeklerine yiyecek verdi.