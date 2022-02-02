Bayburt'ta kış aylarının vazgeçilmez lezzeti "ekşi lahana"

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta asırlardır yapılan tescilli ekşi lahana yemeği, özellikle kışın sofralara lezzet katıyor.

Yörede yetişen lahanadan yapılan turşu, kurutulmuş kemikli et, bulgur, kuyruk yağı, tereyağı, salça ve soğan ile hazırlanan ekşili lahana yemeği, yüksek besin değeriyle kış aylarının sert geçtiği kentte tercih ediliyor.

Bayburt Belediyesinin girişimiyle 15 Ocak 2021'de "Bayburt ekşi lahana" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret verilen yemek, sofraları süslüyor.

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde yöresel yemek ustaları tarafından da pişirilen lezzet, kente gelen turistlere ikram ediliyor.

"Gayemiz Bayburt'ta var olan dokuyu korumak"

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA muhabirine, tarih ve kültür şehri Bayburt'un kültürel dokusunu gelecek kuşaklara aktarma adına büyük gayret içerisinde olduklarını, bu kapsamda kente özgü 6 yemeğin coğrafi işaretini aldıklarını söyledi.

Tescilli yemeklerden biri olan ekşi lahananın kentte asırlardır sofralarda yer aldığını belirten Pekmezci, "Yöremizde yetişen lahanadan elde edilen ve özellikle kış aylarında hanımların bir araya geldiği zamanlarda ortaya koydukları bir yemek. Gayemiz Bayburt'ta var olan dokuyu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak." dedi.

"Hem şifa kaynağı hem de asırladır soframızı süsleyen bir lezzet"

Aile Yaşam Merkezi'nde çalışan yöresel yemekler ustası Elif Kalkan, ekşi lahana yemeğinin özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Ekşi lahana Bayburt'ta özellikle kadınların bir araya geldiği günlerde pişirilen bir yemektir. Çok beğenilir." diye konuştu.

Ekşi lahananın şifa kaynağı olduğunu savunan Kalkan, şunları aktardı:

"Turşu probiyotiktir, biz de bu yemeğimizi salamura yani turşudan yaptığımız için şifa kaynağıdır. Bayburt'ta kış ayları çetin geçtiği için soğuk algınlığı, grip, nezle olan kişiler için de pişiriliyor. Yani hem şifa kaynağı hem de asırladır soframızı süsleyen bir yemek çeşididir."

Elif Kalkan, yemeğin yapılışına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İnce kıyılmış soğanları tereyağı ve kuyruk yağında kavuruyoruz. Salçamızı da ekleyip pişmiş veya kurutulmuş kemikli eti ekliyoruz. Daha sonra lahana turşusunu da koyup bir su bardağı da su ekleyerek karıştırıyoruz. Yıkanmış bulguru da üzerine ekledikten sonra kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Pul biber ile servis ediyoruz."